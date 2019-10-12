شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يطالب الجامعات الخاصة بالتوسع في إنشاء تخصصات تكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام، أمين المجلس وأعضاء المجلس.

أكد الوزير ضرورة اهتمام الجامعات الخاصة والأهلية والكليات التابعة بملف الحصول على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد، والسعي لتحسين ترتيبها بالتصنيفات الدولية المختلفة للجامعات، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر للمستويات العالمية وتشجيع سياسة جذب الوافدين، والتوسع في إنشاء تخصصات تكنولوجية.

وشدد الوزير على تحقيق التواصل بين كل من الجامعات الحكومية والخاصة المتواجدة معًا داخل نفس المحافظة، وتشجيع التعاون المشترك بينهما في المساهمة بتطوير المحيط الجغرافي، وكذلك تشجيع الطلاب من كلا الطرفين للمساهمة في أعمال الخدمة المجتمعية، مطالبًا الجامعات الخاصة بالتوسع في إنشاء تخصصات تكنولوجية، وتشجيع مسار التعليم الفني.

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ووافق المجلس على بدء الدراسة في أي كلية جديدة أو برنامج دراسي جديد في السنة الأولى بحد أقصى 70٪ من نسبة الطلاب المسموح بها، على أن يعاد تقييمها بعد انتهاء العام الدراسي الأول.

وناقش المجلس تفعيل تنفيذ قانون ١ لسنة ٢٠١٩، الخاص بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يهدف لدعم الموهوبين والباحثين والمبتكرين في مصر ورعايتهم، وتحصيل الرسوم المقررة لدعم الصندوق من الجامعات.

واعتمد المجلس اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة «فارم دي» بعدد ١٧ من الجامعات الخاصة، واستكمال اعتماد اللائحة الخاصة بكلية الصيدلة (فارم د) بباقي الجامعات.

ووافق المجلس على تفعيل اتفاقيات التعاون بين الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني وجامعتي الإسكندرية والمنوفية، مع الإشارة في شهادة التخرج إلى كونها تعليمًا عن بعد.