شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تنظم زيارات للمستثمرين المصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج زيارات ميدانية للمستثمرين المصريين بالخارج، المشاركين بمؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة العلمين الجديدة.

تأتي هذه الزيارات على هامش مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط، تحت رعاية عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري.

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تشمل الزيارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعريف مستثمرينا بالخارج بالمشروعات القائمة والفرص الاستثمارية الحالية بالمنطقة، واستعراض ما يضمه هذا المشروع العملاق من سلسلة مشروعات، إلى جانب تأسيس جيل جديد من المدن الجاذبة للسكان كمدينة الإسماعيلية الجديدة.

ويتضمن برنامج الزيارات زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد واجهة مصر الحديثة والبيئة الخصبة لفرص الاستثمار الخاصة بالتطوير العقاري في مصر، تلك المدينة الذكية التي من شأنها إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية في مصر.

وتنظم وزارة الهجرة زيارة لمدينة العلمين الجديدة، أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، تلك المدينة التي ستستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، وستشمل مراكز تجارية عالمية وأبراجا سكنية وسياحية.