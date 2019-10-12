شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصمة الإدارية»: الدولة لم تدفع مليمًا واحدًا في المشروع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة لم تدفع مليمًا واحدًا في العاصمة الجديدة، لافتًا إلى أن العاصمة تمويلها ذاتي، وطبقًا للقانون فإن شركة العاصمة الإدارية تولت شراء المشروع من الدولة، وبدأت أعمال المرافق وقسمت وخططت من خلال أكبر الاستشاريين في العالم.

وأضاف «الحسيني»، خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، السبت، أن حصيلة بيع الأراضي بالعاصمة يتم استخدامها في الصرف على المرافق المختلفة، مشيرًا إلى أن مشروع الحي الحكومي يعد جوهرة التاج للعاصمة الجديدة، وهو عبارة عن 36 مبنى يضم مجلسي الوزراء والنواب والوزارات المختلفة.

وتابع: «شركة العاصمة الإدارية تتولى بيع الأراضي التي تختلف أسعارها طبقًا للنشاط، فالسكني يختلف عن الإداري والتعليمي والطبي».