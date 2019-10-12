شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث العاصمة الإدارية: 100 شركة و200 ألف عامل يتواجدون يوميًا في المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك إقبالًا على شراء الأراضي في العاصمة الإدارية، بعد بيع أكثر من 17 ألف فدان من المرحلة الأولى لمستثمرين مصريين وعرب وأجانب.

أضاف «الحسيني»، خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، أنه سيتم بناء مستشفيات ومدارس على نفقة شركة العاصمة لصالح الدولة، مؤكدًا أن الجامعة الكندية بدأت عملها وباقي الجامعات ستبدأ عملها مع انتظام العام الدراسي.

وأشار إلى أن هناك 7 جامعات في المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية في سياق مخطط لإنشاء 10 جامعات، موضحًا أن نحو 100 شركة كبيرة تعمل في المشروع، ونحو 200 ألف عامل يترددون يوميًا على العاصمة.