الخليج 365.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع الوزارى الطارئ.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا.. الدول العربية تطالب بإجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد أنقرة.. وزير الخارجية المصرى يؤكد حق جميع السوريين فى مقاومة العدوان التركى.. وأهمية التصدى لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية فى سوريا واقرأ أيضا..

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الخليج 365

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