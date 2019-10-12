شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إصابة جديدة بـ«تسمم الفسيخ» في الإسكندرية.. والحصيلة ترتفع لـ 82 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بجامعة الإسكندرية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بتسمم الفسيخ إلى 81 حالة، تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و55 عاما، من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية، وذلك بعد وصول 11 حالة جديدة.

وقالت «غانم»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، السبت، إنه تم التعامل الطبي مع جميع الحالات فور وصولها إلى المركز بواسطة الأطباء المتخصصين، مشيرة إلى احتجاز حالة في العناية المركزة و6 في مركز السموم، إضافة إلى وفاة حالة واحدة.

وأشارت إلى تجريع المصابين 44 أمبول «البتيوليزم» الترياق المصرح به من وزارة الصحة لإنقاذ المصاب بتسمم الفسيخ من الموت، بتكلفة 4 ملايين و400 ألف جنيه خلال الفترة التي استقبل فيها المركز المصابين.