شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى دعوة لحضور الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام في جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان، والمبعوث الشخصي للرئيس سلفا كير، ضيو ماطوك، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «ماطوك» سلّم السيسي رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير، لدعوة مصر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، والتي تستضيفها جوبا منتصف الشهر الجاري، وتأتي استكمالاً للاجتماع الذي تم برعاية مصرية خلال شهر سبتمبر الماضي بالعين السخنة بين الحركات المسلحة الرئيسية المكونة للجبهة الثورية السودانية، والذي شهد مناقشة الترتيبات الإجرائية، والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية.

أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب من جانبه نقل تحياته للرئيس «سلفا كير»، متوجهاً له بالشكر على دعوة مصر إلى هذا الاجتماع المهم، والتي تأتي اتصالاً بالجهود التي تبذلها مصر دعماً لاستقرار السودان الشقيق وحرصاً على مقدراته، وذلك في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات متميزة ممتدة.

وأكد السيسي أهمية وعمق العلاقات التي تجمع مصر بجنوب السودان، مؤكدًا أن مصر ستستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق، ويلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.