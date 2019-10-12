شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بني سويف تقضي بتعيين حارس قضائي لمشروع أبراج المعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت الدائرة الرابعة للأمور المستعجلة بمحكمة بني سويف، برئاسة المستشار محمد سيد زين، رئيس المحكمة، في الدعوى رقم 103 لسنة 2019، بتعيين حارس و«مصفى قضائي» لمشروع أبراج المعلمين الخاص بنقابة المعلمين في بني سويف.

جاء في حيثيات الحكم أن مهمة الحارس القضائي بعد التعيين هي الاطلاع على الحسابات وكافة العقود والمستندات الخاصة بذلك المشروع، ابتداء من شراء الأرض وكل ما هو متعلق بقائمة عرض الأسعار للوحدات وقيمتها ومراجعة آلية السداد، وما تم سداده من قبل المدعين المشترين، ومراجعة إمكانية الاستمرار وتنفيذ المشروع في المدة الزمنية المقبولة، ومعاينة كل المستندات والتراخيص للمشروع.

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كانت كريمان عبدالباقي مصطفى، مديرة مدرسة ابتدائي، ومصطفى محمد عبدالباقي، الموظّف بالتربية والتعليم، تقدما بدعوى حملت رقم 103 لسنة 2019 مستعجل بني سويف، وانضم إليهما 21 آخرون من المعلمين، لطلب تعيين حارس ومصفى قضائي للمشروع.

وأوضح أحمد على عبدالجليل، محامي المدعيين، تقدم أكثر من 350 معلما بشراء الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع عقب الإعلان عنه في 2016، وسدادهم 50 في المائة من قيمة كل وحدة سكنية، بالإضافة إلى أربع دفعات ربع سنوية إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات، لم يتحقق من المشروع سوى جزء بسيط من الأعمال المُتفق عليها.

وقال مصطفى الديب، نقيب المعلمين في بني سويف، إن النقابة اتخذت إجراءاتها القانونية التي تتضمن الاستئناف على الحكم، مؤكدًا أن العمل يسير على قدم وساق في مشروع الأبراج، الذي تبنته النقابة وجارٍ العمل به، حتى شارف الانتهاء من البرج رقم 1 و2، مع اقتراب بدء العمل في باقي الأبراج، مضيفًا: «نحترم الأحكام القضائية تماما ولا تعقيب عليها، إلا أننا نوضح موقفنا فقط وما نسعى إليه هو خدمة أبنائنا من المعلمين».