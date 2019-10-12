شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محافظات تشارك في أولى جلسات مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت أولى جلسات وورش العمل لمشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»، السبت، والذي ينعقد خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ أكتوبر الجاري، تحت رعاية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمشاركة وفود 3 محافظات هي القليوبية وأسيوط والمنيا، ويمثل الوفود أعضاء وحدة السكان بكل محافظة ومتطوعين من الشباب وأعضاء المجلس القومي للسكان.

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حضر الجلسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير المشروع، وسعيد قاسم، مدير عام التنسيق بالمجلس القومي للسكان، وشريف زهران، مدير عام التعاون الدولي بوزارة التنمية المحلية، والدكتور علاء حسن، مستشار المشروع للمتابعة والتقييم بالمجلس القومي للسكان.

افتتحت الورشة بالسلام الجمهوري، أعقبته كلمات الحضور، ثم عرض البرنامج السكاني وخطة كل محافظة من المحافظات الثلاث، ومناقشة كل برنامج وسرد الملاحظات والإيجابيات والسلبيات، وأهمية تحديد الأهداف بدقة والجمهور المستهدف والنتائج المرجو تحقيقها في هذه القضية بالغة الأهمية للدولة المصرية.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء، مدير المشروع، إن الهدف من إقامة هذه الورش صقل مهارات ومعارف وقدرات فرق العمل التي تعمل على تنفيذ سياسات وآليات القضية السكانية لتنجح في تحقيق أهدافها من خلال التخطيط والتنفيذ الجيد ومن خلال آليات دقيقة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة ومتابعة النتائج وتقييمها والاستفادة من التجارب والخبرات العلمية والعملية التراكمية.