شكرا لقرائتكم خبر عن العناني: متحف شرم الشيخ كبسولة لتشويق السائحين لزيارة آثار وادي النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن متحف شرم الشيخ القومي يعد عالميًا بكل المقاييس سواء كان من ناحية الحجم أو العمارة، إضافة إلى الآثار المعروضة.

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أضاف الوزير أن إقامة متحف بمدينة شرم الشيخ رسالة للعالم بأن مصر أرض الحضارات وتزخر بمقتنياتها الإثارية، وإظهار قدرة المصري القديم عن التعبير بالحياة.

أكد الوزير أن «المتحف سيكون كبسولة لتشويق السائحين لزيارة الأثار المصرية في وادي النيل»، لافتا إلى أن الانتهاء من المرحلة الأولي لتطوير المتحف تعد «إنجازًا».

جاء ذلك خلال تفقد وزير الأثار لمتحف شرم الشيخ القومي، السبت، لمتابعة وضع اللمسات النهائية لمرحلة التطوير الأولى الجاري تنفيذها بتكلفة 600 مليون جنيه.