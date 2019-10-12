شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يلتقي رئيس الوزراء الأردني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أهمية التعاون بين مصر والأردن في مجال النقل بما يخدم كافة أنشطة التعاون الأخرى، سواء نقل الركاب أو البضائع أو التبادل التجاري والحركة السياحية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل، السبت، مع رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزاز، حيث تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل، في حضور وزير النقل الأردني المهندس انمار الخصاونة، ووزير النقل العراقي عبدالله لعيبي، والسفير شريف كامل سفير مصر بالأردن، والسفيرة صفية السهيل سفيرة العراق بالأردن.

بدأ اللقاء بالإشادة بالعلاقات المتميزة والقوية التي تربط البلدين الشقيقين والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بينهما في إطار حرص وتوجيهات كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، بتطوير ودعم التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وهو ما تم التأكيد عليه مجددا في لقاء الرئيس السيسي والعاهل الأردني في القاهرة قبل يومين.

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وأشار وزير النقل إلى أن التعاون بين مصر والأردن كان أحد أهم محاور اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في القاهرة في يوليو الماضي.

وخلال اللقاء، تمت الإشادة بالتعاون الثلاثي الذي يجمع مصر والأردن والعراق خاصة في ظل آلية التعاون بين الدول الثلاث التي تم تدشينها في القاهرة في مارس الماضي في القمة التي استضافها الرئيس السيسي بمشاركة الملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي.

من جهته، أشاد رئيس وزراء الأردن بتنسيق التعاون في مجال النقل وتنشيط حركة التجارة بين مصر والأردن في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين وزراء النقل في الدول الثلاث مصر والأردن والعراق للتغلب على أية عقبات ومناقشة كيفية تطوير التعاون المشترك.