شكرا لقرائتكم خبر عن «شارك في تجميلها».. مبادرة لتشجيع أعمال النظافة في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت محافظة أسيوط، السبت، مبادرة «شارك في تجميلها» لحث الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والكيانات الشبابية بالتعاون مع رؤساء المراكز والاحياء وكافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة، للمشاركة في أعمال النظافة والتجميل والتطوير والحفاظ على البيئة، والتي تشهدها المحافظة بمختلف القرى والمراكز وخلق بيئة نظيفة في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الشباب.

تلقى رؤساء المراكز والاحياء للمشاركة ومؤسسات المجتمع المدني توجيهات مباشرة لتبنى الافكار والمبادرات الشبابية الخاصة بالنظافة والتجميل والتطوير وتفعيلها على ارض الواقع ضمن مبادرة «شارك في تجميلها» فضلاً عن توفير كافة سبل الدعم من معدات الحملات الميكانيكية ومعدات جهاز نظافة وتجميل مدينة أسيوط وجهاز ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، فضلا عن مشاركات طلاب مدارس التعليم الفني بمختلف المراكز.