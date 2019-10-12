شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لـ«المصري اليوم»: المسار السياسي يمهد الطريق لعودة سوريا إلى الجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن اتباع المسار السياسي في الأزمة السورية والمضي في إعداد دستور جديد للبلاد والعمل على إعداد خارطة طريق مستقبلية من شأنها إعادة دمشق إلى وضعها الطبيعي في جامعة الدول العربية.

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أضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، السبت، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة العملية العسكرية التركية على شمال سوريا، أن هناك دولًا دعت إلى استعادة المقعد السوري في الجامعة العربية.

وحول أزمة سد النهضة، قال «شكري» إن مصر نتناول كافة القضايا مع الشركاء الدوليين والأفارقة، مشددًا على أنها «نتعامل بشفافية وإخلاص وتحرص على توفير العدالة للجميع».

وأكد وزير الخارجية أن «مصر لا تفتئت على حقوق إثيوبيا»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب المصري المائية ومراعاتها وفقًا للقانون الدولي واتفاقيات الأنهار العابرة للحدود.