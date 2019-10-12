إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصيات عديدة انتهى بها اجتماع وزراء الخارجية العرب الطوارئ، بجامعة الدول العربية، أهمها الاعتراف بحق السوريين فى التصدي للعدوان التركى باعتباره حقا أصيلا لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فورى، والنظر فى اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وسياحية لمواجهة العدوان التركى. ونشرت الزميلة صوت الأمة إنفو جراف عن أهم قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب.

إدراج "التدخلات التركية في الدول العربية" كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية المطالبة بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية الاعتراف بحق السوريين فى التصدي للعدوان التركى باعتباره حق أصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس النظر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وسياحية لمواجهة العدوان التركى Advertisements مطالبة مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري حث المجتمع الدولي لمنع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها رفض أي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا في إطار ما يسمى " بالمنطقة العازلة" تحميل تركيا المسئولية كاملة عن تفشي الإرهاب وعودة التنظيمات الإرهابية لممارسة نشاطها مطالبة مجلس الأمن بضمان قيام تركيا بمنع تسلل الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل أجهزة الأمم المتحدة التأكيد على وحدة واستقلال سوريا والتشديد على أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية

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