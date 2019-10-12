شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تركيا يتجاهل إرهاب أردوغان ويرفض عرض ترامب بالتفاوض مع الأكراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لموقف أردوغان الإرهابى، رفض وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، عرضا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للوساطة بين أنقرة ووحدات حماية الشعب الكردية لوقف العدوان التركى فى سوريا.

وتجاهل وزير خارجية أردوغان العدوان التركى ضد المدنيين فى شمال سوريا، وقال، طبقا لنص مقابلة مع الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله): "لا وساطة ولا تفاوض مع إرهابيين، الشيء الوحيد الذى يمكن القيام به هو أن يلقى هؤلاء الإرهابيين السلاح، لقد جربنا فى السابق الحل السياسى فى تركيا ورأينا ما حدث".