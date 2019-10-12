أخبار مصر

وزير خارجية تركيا يتجاهل إرهاب أردوغان ويرفض عرض ترامب بالتفاوض مع الأكراد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تركيا يتجاهل إرهاب أردوغان ويرفض عرض ترامب بالتفاوض مع الأكراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لموقف أردوغان الإرهابى، رفض وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، عرضا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للوساطة بين أنقرة ووحدات حماية الشعب الكردية لوقف العدوان التركى فى سوريا.

وتجاهل وزير خارجية أردوغان العدوان التركى ضد المدنيين فى شمال سوريا، وقال، طبقا لنص مقابلة مع الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله): "لا وساطة ولا تفاوض مع إرهابيين، الشيء الوحيد الذى يمكن القيام به هو أن يلقى هؤلاء الإرهابيين السلاح، لقد جربنا فى السابق الحل السياسى فى تركيا ورأينا ما حدث".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية تركيا يتجاهل إرهاب أردوغان ويرفض عرض ترامب بالتفاوض مع الأكراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا