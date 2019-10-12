شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "ضيو ماطوك"، وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان والمبعوث الشخصى للرئيس "سلفا كير"، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن "ماطوك" سلم الرئيس رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير"، وذلك لدعوة مصر للمشاركة فى الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدى الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، والتى تستضيفها جوبا منتصف الشهر الجارى، وتأتى استكمالًا للاجتماع الذى تم برعاية مصرية خلال شهر سبتمبر الماضى بالعين السخنة بين الحركات المسلحة الرئيسية المكونة للجبهة الثورية السودانية، والذى شهد مناقشة الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية.

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وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس طلب من جانبه نقل تحياته للرئيس "سلفا كير"، متوجهًا بالشكر على دعوة مصر إلى هذا الاجتماع الهام، والتى تأتى اتصالًا بالجهود التى تبذلها مصر دعمًا لاستقرار السودان الشقيق وحرصًا على مقدراته وذلك فى إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات متميزة ممتدة.

كما أكد الرئيس أهمية وعمق العلاقات التى تجمع مصر بجنوب السودان، مؤكدًا أن مصر ستستمر فى تعزيز أطر التعاون الثنائى وتقديم المساعدات والدعم الفنى لجنوب السودان، بما يسهم فى دفع عملية التنمية فى هذا البلد الشقيق، ويلبى تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.