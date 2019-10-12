شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعللت دار الإفتاء المصرية قائلة: "فقد ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يستفاد منه أن وجود الأشجار والنباتات في المقابر مندوب إليه؛ لما فيه من التخفيف عن الميت بتسبيحها ما دامت رطبة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: 44]، غير أنه يُتَحَرَّز عن زراعتها عند الأجساد غير البالية لئلَّا تتأذى بها". يذكر أن دار الإفتاء المصرية، قالت فى وقت سابق: "يجوز زرع الأشجار داخل المقابر".

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