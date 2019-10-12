شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تطلب الطلاق للضرر بعد إثباتها زنا زوجها بأدلة مصورة بالاتفاق مع عشيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها، وادعت قيامه بخيانتها بعد 3 سنوات زواج، وفقا لما قدمته للمحكمة من أدلة مصورة، وذلك بعد الاتفاق مع عشيقته على فضح تصرفاته.

تفاصيل القضية التى أقامتها الزوجة "مني.ت.ا"، البالغة من العمر 30 عام، بتقديم الزوجة طلب تسوية للحصول على الطلاق، لتقول:" تزوجته رغما عنى، فقد كنت مخطوبة لزميلى بالعمل، ولكن بسبب ظروفه المادية قرر أهلى فسخ الخطبة، فأهلى لم يرضوا بهذا الحب يوما، اعتبروه جريمة عاقبونى عليها، وأقسموا أن يلقوا بى لأول رجل يطرق بابى، وزوجونى لمن يملك المال والشقة والوظيفة الراقية".

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وتكمل الزوجة:" كان يكبرنى بعدة سنوات، وبمجرد أن عشت معه تحت سقف بيت واحد، اكتشفت وجهه القبيح، كان يهين كرامتى ويخوننى مع فتيات الليل دون أن يستحى، ويقضى ليله فى ابتلاع الأقراص المخدرة، ليس ذلك فحسب، بل كان يخوننى مع صديقاتى أيضا، ووصل به الأمر أنه كان يعاشرهن بمنزلي".

وتؤكد: "عشت فى جحيم بعد أن أصابتنى أفعاله بالاشمئزاز، إلى أن قررت أن أنفصل عنه فواجهنى أهلى بالرفض، وهددنى بحرمانى من أبنتى، فلجأت لإثبات خيانته، وتحصلت على رقم أحدى عشيقاته، وتواصلت معها، وعرضت عليها مبلغ مادى مقابل أن تصور لقاءاتها الحميمية مع زوجى، وبالفعل استدرجته وصورته".