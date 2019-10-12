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ختام فعاليات اجتماع المراجعين العموم للدول الأعضاء بالكوميسا بزامبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم فعاليات اجتماع المراجعين العموم للدول الأعضاء بالكوميسا الذى عقد فى لوساكا بزامبيا مشاركة المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

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وتضمنت فاعليات الاجتماع النظر فى نتائج اجتماع الخبراء الفنيين المعينين من قبل المراجعين العموم والذى عقد خلال الفترة من 7 وحتى 9 أكتوبر الجارى لمناقشة أدوات المراجعة المطلوبة ومنها دليل المراجعة ودليل ضمان الجودة وميثاق عمل مجلس المراجعين الخارجيين للكوميسا (COBEA) وكذلك الجدول الزمنى لمراجعة العام المالى 2018.

 

وأعد الجهاز المركزى للمحاسبات تلك الأدوات التى وافق عليها باقى أعضاء المجلس قبل عرضها على سكرتارية الكوميسا والمراجعين العموم لباقى الدول الأعضاء بالكوميسا.

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