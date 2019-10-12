شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء معسكر لمواجهة الأزمات والكوارث فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك صبرى عبد الحميد وكيل مديرية التضامن بمحافظة الجيزة ورئيس غرفه عمليات المحافظة واللجنة المكلفة من العاملين بالمديرية فى إقامة المعسكر التعبوى لمواجهة الازمات والكوارث بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية بمحافظة الجيزة

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فيما تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، جهودها فى دعم استراتيجيها للتخفيف من آثار الكوارث والتقليل من مخاطرها حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ عدد من تجار بالمحاكاة الحية على مستوى عدد من محافظات الجمهورية لسيناريوهات مواجهة أزمات وإقامة معسكرات للإيواء فى إطار الاستعدادات لموسم الشتاء والإجراءات الاحترازية نحو مواجهة الازمات والكوارث

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هذه التجارب تأتى فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى عبر رفع الاستعدادات بإدارات الإغاثة بالوزارة ومستوى الجاهزية القائمة بمراكز الإغاثة بالمديريات مع العمل فى ضوء آليات التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة الأزمات بهدف تحقيق سرعة التدخل للحد من توابع الكارثة بما تمثله المحاكاة من وسيلة لصقل وتنمية المهارات والتدريب على آليات تقدير الموقف ونقاط الضعف.