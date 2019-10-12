شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية تصدر متطلبات تسجيل مراكز العلاج الطبيعى لأداء خدمات التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عن إصدارها أدلة متطلبات التسجيل لمراكز العلاج الطبيعى لتمكين المراكز الراغبة فى التسجيل من أداء خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى تصريحات اليوم: تم إعداد تلك المتطلبات والمعايير وفقا للأساليب العلمية المعتمدة لذلك الغرض واستنادا إلى القواعد العلمية والمعايير الدولية والقوانين والأنظمة ذات الصلة.

وأضاف: تتضمن شروط التسجيل تحقق الاشتراطات الأساسية لمراكز العلاج الطبيعى وتحقق المتطلبات الوطنية للسلامة بمراكز العلاج الطبيعى بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والزوار والعاملين بتلك المنشآت.

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وتابع تشمل المعايير: وجود دليل تشغيل فعلى لمركز العلاج الطبيعى والالتزام به بما يحقق أداء احترافيا مستقرا للمركز فى كافة أقسامه وعلى كافة مستويات تقديم الخدمة بها فى جميع الأوقات ومع جميع الحالات.

وشملت الاشتراطات تحقق متطلبات القيادة فى مراكز العلاج الطبيعى بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات الوعى والقدرة والالتزام من القيادات فى تسجيل مراكز العلاج الطبيعى على اختلاف مستوياتهم القيادية وتحقيق المتطلبات الأساسية للموارد البشرية فى مراكز العلاج الطبيعى بما يضع الأسس السليمة لاختيار العاملين وتوزيعهم وتقييم أدائهم وتحسينه بشكل مستمر وتنمية قدراتهم والاحتفاظ بهم على اعتبار أن الموارد البشرية هى من الأصول المهمة للمركز والتى يجب الحفاظ عليها وتنميتها بشكل مستمر.

وقال الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية رئيس لجنة اصدار المعايير الخاصة بالاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية: تلتزم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتعريف وتعليم وتدريب الأطراف المعنية بإجراءات تسجيل المنشآت الصحية وفق خطة محددة ومفهوم لا يتعارض مطلقا مع أى من القواعد الحاكمة لمبدأى الشفافية وتجنب تضارب المصالح واستكمل: المنشآت المسجلة بالهيئة يتوجب عليها التقدم للحصول على اعتماد الهيئة خلال موعد أقصاه عام من تاريخ التسجيل وإلا اعتبر التسجيل لاغيا ويجب إعادته مرة أخرى.