القبض على 3 شباب تحرشوا بطالبات مدارس السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 شباب لتحرشهم بالفتيات أمام المدارس بمنطقة السلام. البداية بورود عدة بلاغات لقسم شرطة السلام ثاني؛ تفيد قيام عدد من الشباب بالتحرش بالفتيات ومضايقتهن أمام المدارس. وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثاني من القبض على المتهمين وهم "هان. م"، "أح. ع"، "و. س" عاطلين واعترفوا بارتكابهم وقائع التحرش بالفتيات أمام المدارس، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة السلام ثاني، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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