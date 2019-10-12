القبض على عاطلين بحوزتهما 90 قطعة حشيش في مدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على عاطلين وبحوزتهما 90 قطعة من مخدر الحشيش بمدينة بدر. ووردت معلومات لقسم شرطة بدر تفيد قيام "مصطفى. م"، و"أحمد. ف"، عاطلين، بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وبحوزتهما 90 قطعة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1300 جنيه من متحصلات تجارتهما وهواتف محمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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