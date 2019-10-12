حجز "أون لاين" للأرضي والأخير.. طرح شقق بـ"سكن مصر وجنة والإسكان الاجتماعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وجود طرح دائم ومستمر للشقق الموجودة في الدور (الأرضي والأخير) المتبقية من المشروعات السابق طرحها، للحجز بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني online، من خلال الرابط التالي https://www.hdb-reservation.com، ببنك التعمير والإسكان.

وينشر الخليج 365، طريقة الحجز في الوحدات المتبقية وطريقة ونظم السداد:

- الشقق المعروضة للحجز ضمن مشروعات سكن مصر وجنة والإسكان الاجتماعي للدور الأرضي والأخير فقط.

- يوجد خصم على سعر المتر يتم الإعلان عنه لاحقا ويُعاد العرض على المجتمعات العمرانية بعد 6 أشهر.

- سداد مقدم حجز بقيمه 50 ألف جنيه من قيمة الوحدة بحد أدنى.

- استكمال سداد 10% من ثمن الوحدة بجانب 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

- يجوز سداد باقي قيمة الشقة كالتالي، سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة في حالة عدم جاهزية الوحدة للتسليم الفورى.

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- سداد 15% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

-باقي ثمن الشقة يتم سداده بإحدى الطرق الآتية:

- أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

- أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى 2% و0.5% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام.

وتمثلت شروط التقديم: ألا يكون قد سبق للمتقدم وزوجته وأولاده القصر الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض بمشروع الإسكان الاجتماعي، ويمكن تخصيص أكثر من وحدة للأسرة الواحدة.