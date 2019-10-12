لأول مرة.. منتدي دولي لمكافحة الإرهاب بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

نظم جهاز المخابرات العامة المصرية بالقاهرة، المنتدي الدولي الإستخباري الأول لمكافحة الإرهاب يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور وفود رفيعة المستوى تمثل أجهزة الأمن والإستخبارات في 44 دولة من مختلف دول العالم.

ركزت المناقشات والأوراق العديدة التي تم طرحها خلال جلسات المنتدى على قضية تعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وما تشهده أنشطة التنظيمات الإرهابية من تطورات نوعية، وبحث سبل المواجهة الفكرية لتلك التنظيمات، خاصةً من خلال مواقع التواصل الإجتماعي بجانب رصد قنوات تمويل أنشطة هذه الجماعات.

صدرت عن المنتدى عدة توصيات دعت لرفع مستوى التنسيق الدولي حول الأنشطة الإرهابية مع تجنب ربطها بأي عقيدة دينية، باعتبار أن الإرهاب لا دين له.