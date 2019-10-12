بحضور جمال مبارك وزراء حكومة نظيف.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير- هاني رجب:

شيعت ظهر اليوم جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الوزراء السابقين والحاليين.

وحضر الجنازة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق ووزراء الاتصالات السابقين الدكتور عاطف حلمى والمهندس ياسر القاضي والمهندس هاني محمود، والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق، والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق.

كما شارك الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، والمهندس مصطفى عبدالواحد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، والدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الأسبق.

كما حضر الجنازة ايضا الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق وزهير جرانة وزير السياحه الأسبق.