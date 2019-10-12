أخبار مصر | 31 أكتوبر.. المؤتمر السنوى الـ27 فى مكافحة العدوى برعاية "الأطباء العرب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 31 أكتوبر.. المؤتمر السنوى الـ27 فى مكافحة العدوى برعاية "الأطباء العرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم الجمعية المصرية لمكافحة العدوى بالتعاون مع المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد"، المؤتمر الدولى السنوى السابع والعشرون لمكافحة العدوى، 31 أكتوبر وبرعاية اتحاد الأطباء العرب تحت عنوان "إلتزامًا بالدليل.. تطبيقًا للمعايير.. وصولًا لمنع العدوى".

يرأس المؤتمر الدكتور أسامة رسلان رئيس الجمعية المصرية لمكافحة العدوى وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية أبرزها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية والشبكة الأفريقية لمكافحة العدوى والرابطة المصرية لسلامة المرضى.

يشارك فى المؤتمر نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض من مختلف أرجاء الوطن العربى وأفريقيا من المتخصصين فى مجالات مكافحة العدوى والوبائيات والأمراض المعدية والصحة العامة وإصحاح البيئة.

يناقش المؤتمر عدد من الموضوعات أبرزها إستخدام الطرق الحديثة لتحقيق الممارسات الطبية الآمنة، وأوجه مكافحة العدوى والأوبئة الوافدة والعائدة ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والصحة المهنية والتطهير والتعقيم وتحديات مكافحة العدوى والتنمية المهنية فى مكافحة العدوى.

قال الدكتور أسامة رسلان، أن المؤتمر يعتبر من أهم الوسائل لخلق جيل من أخصائيي مكافحة العدوى المتميزين وبناء شبكة تواصل مهنية وعلمية محلية ودولية وذلك لخفض معدلات العدوى فى المستشفيات المصرية الى أقل مستوى ممكن ورفع الوعى وتبنى ثقافة السلامة والوقاية ليس للمريض فحسب بل لأفراد الطاقم الطبى أيضا.