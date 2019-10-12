أخبار مصر | برعاية آثار الغورية.. جولة تثقيفية للمرشدين السياحيين بين كنوز شارع المعز (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية آثار الغورية.. جولة تثقيفية للمرشدين السياحيين بين كنوز شارع المعز (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رافقت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية الأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة، في جولة من الجولات التثقيفية للمرشدين السياحيين بنقابة الجيزة، حيث استكشفوا كنوز الآثار الإسلامية في شارع المعز لدين الله الفاطمي، برعاية منطقة آثار الأزهر والغوري.

وبدأت الجولة من ساحة الجامع الأزهر الشريف، والذين تعرفوا فيه على مكوناته الأثرية وتاريخه الذي يرجع لبدايات الحكم الفاطمي في مصر، ومآذنه الخمس الشهيرة.

ثم تتالت زيارات الأماكن الأثرية حيث تعرفوا على البيوت الأثرية في منطقة الأزهر وهي منزل زينب خاتون ومنزل الست وسيلة ومنزل الهراوي، وكذلك مدرسة الأمير بدر الدين العيني.

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ثم زار وفد نقابة المرشدين السياحيين بالجيزة بقيادة عبدالرحيم وكالة محمد بك أبو الدهب والتي تضم متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، ثم تجولوا بين مجموعة السلطان قانصوه الغوري والتي تضم أكبر قبة دفن في مصر ومدرسة لتعليم المذاهب الأربعة.

وفي نهاية الجولة زار الوفد سبيل محمد علي باشا وجامع المؤيد شيخ وباب زويلة، ورافقهم في جولتهم علاء صالح مفتش آثار بالغورية، وشريف إبراهيم مفتش آثار بالغورية، ولاء عوض مفتشة آثار بالغورية، وإلهام مهدي مفتشة آثار بالغورية.

وتأتي الجولة في إطار سلسلة من الجولات التي تنظمها نقابة المرشدين السياحيين في الجيزة بقيادة الدكتور جمال عبد الرحيم وهي تعد الثالثة من نوعها وصرحت هويدا عضو النقابة والمشرفة على الجولة أن هذه الجولات مستمرة ويتبعها محاضرات علمية الهدف منها تثقيف الدائم للمرشد السياحي وإطلاعه على المزيد من الأماكن الأثرية المتنوعة بهدف جذب المزيد من الزائرين إليها.