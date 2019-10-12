أخبار مصر | نائب "عمال مصر" يطالب بمقاطعة البضائع التركية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب "عمال مصر" يطالب بمقاطعة البضائع التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا هشام فاروق المهيرى رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للبلديات والسياحة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، لمقاطعة البضائع والمنتجات والسلع التركية وذلك ردا عن رفض الشعب المصري والعربي الاعتداء السافر على سوريا، واحتجاجا على سياسات الوالي العثماني المتغطرس "أردوغان" عميل ووكيل الكيان الصهيونى.

كما شدد "المهيرى" فى تصريح شديد اللهجة له اليوم السبت، أنه بات ومن الضروري طرد السفير التركي من كل البلدان العربية وتجميد العلاقات مع تركيا ليكون أبلغ رد على تجاوز "الاردوغان" كل الخطوط والحدود مؤكدا أن هذا العدوان التركي الإرهابي يمثل تهديدًا خطيرا وغير مسبوق للسلم والأمن الإقليمي والدولي كما أنه يعد وفق القانون الدولي تعديا سافرا على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

وطالب بتعليق الرحلات السياحية من والى تركيا مؤكدا أن قلوب المصريين والعرب مع الشعب السوري الجريح الذي تسفك دمائه عن طريق "الاردوغان" الذى يقوم بإبادة شعب أعزل جريح يعانى من ويلات الحرب الأهلية مؤكدا إن المقاطعة تحمل رسالة شعبية قوية لحكومة الديكتاتور "أردوغان".

