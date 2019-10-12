أخبار مصر | خبير يكشف عن سيناريو عرض متحف شرم الشيخ القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير يكشف عن سيناريو عرض متحف شرم الشيخ القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمود مبروك مستشار وزير الآثار للعرض المتحفي، عن فكرة سيناريو العرض المتحفي لمتحف شرم الشيخ القومي، حيث قال إنها ستعكس مظاهر الحياة اليومية عند المصري القديم وكذلك في العصر الحديث.

وأضاف مبروك أن القطع الأثرية بالمتحف ستروي مدى التقدم الحضاري الذي كان يعيشة المصري القديم، حيث برع في صناعة الكراسي والمناضد والأسرة المريحة وكان يزين المائدة بالزهور ويأكل ويشرب في أطباق وكؤوس من الخزف مختلفة الأشكال والألوان وكان يلبس أحدث صيحات الأزياء.

كما سيشمل سيناريو العرض المتحفي عرضًا للحياة البرية وكيف اهتم المصري القديم بالحيوانات والطيور والزواحف والحشرات من حيث تربيتها أو تقديسها أو استئناسها أو علاجها، مؤكدًا على أنه سيتم لأول مرة عرض ضخم لأشكال الحيوانات والطيور.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار تفقد آخر مستجدات الأعمال بمتحف شرم الشيخ القومي، وقال المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، إن الوزارة تقوم بتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم الانتهاء من أكثر من 90% من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولي للمتحف ومن المقرر الانتهاء منها قريبا، ليصبح بذلك أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة.

والعمل توقف بالمتحف منذ منذ حوالي ٨ سنوات، تحديدًا في أعقاب ثورة يناير 2011، بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، ثم تم استئناف العمل مرة أخرى منذ شهر سبتمبر 2018، مشيرًا إلي أنه جاري الآن الانتهاء من أعمال التشطيبات المعمارية بقاعات العرض والكافيتريات والمحلات التجارية، التي يبلغ عددها 17 محل بالإضافة إلى 11 محل للحرف الأثرية والتراثية.