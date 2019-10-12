أخبار مصر | نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن بعدد من المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن بعدد من المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات، حيث عقدت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية بمقر الحزب بمدينة الحوامدية، فضلا عن تنظيم ندوة أخرى حول أهمية دور المحليات في الحياة السياسية بمركز شباب البدرشين.

وقامت أمانة الحزب في محافظة مطروح، بتنظيم زيارة ميدانية لمستشفى مطروح العام، وتوزيع بعض الهدايا على المرضى والتبرع ببعض المستلزمات الطبية، كما أقامت عدة منافذ متنقلة "سيارات متحركة" لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمناطق "شارع البحر مركز أبو حمص، والسوق التجاري بمدينة النوبارية، ومنطقة الجمهورية بمدينة شبراخيت".

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنوفية، ورش تدريب لعدد من السيدات حول كيفية إقامة بعض المشروعات الصغيرة بقرية شنتنا الحجر بمركز بركة السبع، فيما قامت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية بإجراء الكشف الطبي وبعض التحاليل الطبية بالمجان لعدد من الأسر الفقيرة بمجمع عيادات مستقبل وطن التخصصية بمدينة الزقازيق.

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وفي محافظة بني سويف، أقامت أمانة الحزب منفذ لبيع اللحوم والأسماك والسلع التموينية بأسعار مخفضة أمام مركز شباب الواسطی، فيما شهدت محافظة قنا تنظيم أمانة الحزب لعدة قوافل طبية بمختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمركزي "فقط، وقوص".

وقامت أمانة الحزب بمحافظة المنيا بتنظيم عدة قوافل طبية للكشف على أمراض الرمد، وصرف العلاج اللازم بالمجان بمراكز العدوة - مغاغة - ملوي.

وفي محافظة سوهاج تم إطلاق حملة للتبرع بالدم بمشاركة شباب الحزب بالتنسيق مع بنك الدم بالمحافظة بمراكز دار السلام - ساقلته - أخميم. كما اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة أسوان بتنظيم زيارة ميدانية لمستشفى أسوان الجامعي وتقديم هدايا عينية للمرضى.