أخبار مصر | برلماني: أردوغان أصبح زعيما من زعماء العصابات والتنظيمات الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: أردوغان أصبح زعيما من زعماء العصابات والتنظيمات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، الاعتداء التركي على شمال شرق سوريا، مؤكدا أن هذا العدوان الإرهابى يعد وفق القانون الدولي تعديًا سافرًا على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، ويمثل تهديدًا خطيرًا وغير مسبوق للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وقال "زين الدين"، في بيان له، أن رجب طيب أردوغان أصبح زعيمًا من زعماء العصابات والتنظيمات الإرهابية، خاصة أنه يحاول، من خلال هذا العمل الإجرامي، الهجوم على القوات الكردية في شمال شرق سوريا بهدف الإفراج عن عناصر داعش الموجودة في سجون القوات الكردية، وكذلك عمل تغيير ديمغرافي لطبيعة السكان الموجودة على الحدود التركية، وهو ما يمثل انتهاكا صريحا لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن العدوان التركى ضد سوريا يزيد من معاناة سوريا والسوريين، ويعيق الجهود الدولية والإقليمية الراهنة لتحقيق الاستقرار في سوريا، وهو ما يهدف له النظام التركي ليستمر في متاجرته باللاجئين السوريين وويلات الشعب السوري، مطالبا من المجتمع الدولى بأسره، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بضرورة اتخاذ خطوات من أجل وقف الاعتداءات التركية على الأراضي السورية، ووضع حد لتجاوزات المجنون أردوغان واستفزازاته المستمرة لجيرانه.

كما طالب من جميع الدول العربية والإسلامية والأوروبية بسرعة طرد سفراء الإرهابي أردوغان ومقاطعة المنتجات التركية، وتوقيع أقصى العقوبات الاقتصادية ضد تركيا، مؤكدا أن نهاية أردوغان اقتربت، وستكون على يد الأحرار من الشعب التركى الذى سيقدم بنفسه أردوغان إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب.