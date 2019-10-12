أخبار مصر | وزير الآثار يتفقد متحف شرم الشيخ القومي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يتفقد متحف شرم الشيخ القومي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء؛ لتفقد، آخر مستجدات الأعمال بمتحف شرم الشيخ القومي، وذلك بعد مشاركته في احتفالية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هنا نصلي معًا"، ورافقه الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات.

وأوضح المهندس أبو العلا، أن وزارة الآثار تقوم بتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم الانتهاء من أكثر من 90% من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولي للمتحف ومن المقرر الانتهاء منها قريبا، ليصبح بذلك أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة.

وأضاف أن وزارة الآثار قد استأنفت العمل بالمتحف منذ شهر سبتمبر 2018، بعد توقف دام حوالي ٨ سنوات، تحديدًا في أعقاب ثورة يناير 2011، بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، مشيرًا إلي أنه جارٍ الآن الانتهاء من أعمال التشطيبات المعمارية بقاعات العرض والكافيتريات والمحلات التجارية، التي يبلغ عددها 17 محلا بالإضافة إلى 11 محلا للحرف الأثرية والتراثية.

