أخبار مصر | عبد الغفار يبحث مع مديرة بنك التنمية الأفريقي دعم التعليم التكنولوجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الغفار يبحث مع مديرة بنك التنمية الأفريقي دعم التعليم التكنولوجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، السيدة مالين بلومبرج المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي، وذلك بمقر الوزارة؛ لبحث التعاون بين الجانبين في دعم الجامعات التكنولوجية الجديدة.

وفى بداية اللقاء أكد الوزير على أهمية التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك التنمية الإفريقي، مشيدًا بدور البنك فى دعم خطط التنمية بمصر، وخاصة دعم التعليم الفنى والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي من شأنها تحقيق نقلة نوعية لمصر والقارة الإفريقية.

واستعرض الوزير تفاصيل الانتهاء من إنشاء 3 جامعات تكنولوجية بـ"قويسنا، بنى سويف، والقاهرة الجديدة" وبدء الدراسة بها لهذا العام الدراسي 2019/2020.

وأشار عبد الغفار إلى أن خطة الدولة تسعى للوصول بعدد الجامعات التكنولوجية إلى 27 جامعة بمعدل جامعة لكل محافظة، مشيرا إلى استعداد الوزارة للبدء فى إنشاء 3 جامعات جديدة خلال العام الدراسي القادم، والبدء بمحافظات الصعيد من خلال إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بمحافظتي الأقصر وأسيوط.

وأكد الوزير حرص الوزارة على التعاون مع كافة الأطراف الدولية لدعم الاستثمار فى مجال التعليم العالي والتوسع فىي إنشاء الجامعات، وخاصة فى التعليم التكنولوجي.

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وذلك في إطار توفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، واستحداث مسارات جديدة متكاملة للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي مواز ية لمسار التعليم الأكاديمي.

وتناول اللقاء التعاون مع بنك التنمية الإفريقي لدعم الجامعات التكنولوجية من خلال تطوير بعض البرامج من حيث المناهج الدراسية والبنية التحتية من معدات وأجهزة، وتدريب هيئة التدريس.

وأشار عبد الغفار إلى التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية التي تقدمها الجامعات التكنولوجية الجديدة بما يضمن ملائمتها لسوق العمل محليا وخارجيا، وكذا مساهمتها فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وكذلك حرص الوزارة على تطوير علاقات الجامعات الوليدة مع المؤسسات الصناعية، ومع المؤسسات التعليمية العربية والعالمية من أجل تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات.

كما قدم الوزير الدعوة للسيدة مالين لحضور المنتدى الدولي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي تنظمه الوزارة خلال شهر أبريل القادم.



ومن جانبها أشادت المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقى بالجهد الذى قامت به الوزارة فى إنجاز العديد من المشروعات القومية فى مجال التعليم العالى ومن بينها الجامعات التكنولوجية التى تم افتتاحها لهذا العام الدراسى معربة عن تقديرها لسرعة ودقة العمل فى هذه المشروعات، وأكدت على استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم لاستكمال مزيد من المشروعات التعليمية، ومن بينها مشروع التعليم التكنولوجي وذلك فى إطار علاقات الشراكة المتميزة التى تربط بين مصر وبنك التنمية الإفريقى، مؤكدة حرص البنك على تقديم الدعم للمشاريع التنموية في مصر.