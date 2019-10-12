أخبار مصر | وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم السبت، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور صديق عبد السلام أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع قدم الوزير التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مشددا علي متابعة انتظام العملية التعليمية.

كما رحب الوزير بالأعضاء الجدد للمجلس طبقا للتشكيل الجديد والذي ينص على ضم ٥ من الشخصيات العامة، و٣ من رؤساء الجامعات الحكومية للمجلس بهدف إثراء النقاش لصالح تطوير العملية التعليمية.

وأكد الوزير علي ضرورة اهتمام الجامعات الخاصة والأهلية والكليات التابعة بملف الحصول على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذلك السعي لتحسين ترتيبها بالتصنيفات الدولية المختلفة للجامعات، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر للمستويات العالمية وتشجيع سياسة جذب الوافدين.

وأكد الوزير علي تحقيق التواصل بين كل من الجامعات الحكومية والخاصة المتواجدة معا داخل نفس المحافظة، وتشجيع التعاون المشترك بينهما في المساهمة في تطوير المحيط الجغرافي، وكذلك تشجيع الطلاب من كلا الطرفين للمساهمة في أعمال الخدمة المجتمعية.

كما طالب الوزير الجامعات الخاصة بالتوسع في إنشاء تخصصات تكنولوجية، وتشجيع مسار التعليم الفني.

هذا، وقد وافق المجلس على قرار بأن تبدأ الدراسة به في أي كلية جديدة أو برنامج دراسي جديد في السنة الأولي بحد أقصي ٧٠٪ من نسبة الطلاب المسموح بها، على أن يعاد تقييمها بعد انتهاء العام الدراسي الأول.

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ناقش المجلس تفعيل تنفيذ قانون ١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يهدف لدعم الموهوبين والباحثين والمبتكرين في مصر ورعايتهم، وتحصيل الرسوم المقررة لدعم الصندوق من الجامعات.

اعتمد المجلس اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة (فارم دي) بعدد ١٧ من الجامعات الخاصة، واستكمال اعتماد اللائحة الخاصة بكلية الصيدلة(فارم د) بباقي الجامعات.

ووافق المجلس على تفعيل اتفاقيات التعاون بين الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني وجامعتي الإسكندرية، والمنوفية، مع الإشارة في شهادة التخرج على كونها تعليم عن بعد.

أحيط المجلس علما بالموافقة على منح الطلاب الملتحقين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا المستحقين للحافز الرياضي بنسب خصم من الرسوم الدراسية المقررة، وأحيط المجلس علما بتخصيص منح دراسية لأبناء سيناء.

كما أحيط المجلس علما بالموافقة على تخصيص منح دراسية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بجامعات النيل، زويل، الجامعة المصرية اليابانية وذلك في كليات العلوم والهندسة.

أحيط المجلس علما باعتماد كلية الصيدلة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وكلية الصيدلة جامعة النهضة، وكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المستقبل، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.