مصر | "دفنه أسفل السرير".. تفاصيل جديدة في مقتل مسن على يد نجله ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دفنه أسفل السرير".. تفاصيل جديدة في مقتل مسن على يد نجله ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر داخل النيابة العامة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مسن على يد نجله، بأن الأب يدعى "محمود" يبلغ من العمر 70 عامًا "على المعاش"، وكان مختفى منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح المصدر، أنه تم البحث عنه في المنزل، وبتتبعهم لغرفة الابن وجدوا آثار أسمنت أسفل السرير، وبفتح الحفرة وجدوا الجثة في حالة انتفاخ وتعفن، مضيفًا أن هناك خلافات أسرية بين الأب والابن، وراء ارتكاب الجريمة.

وكانت أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بتشريح جثة مسن لقى مصرعه على يد نجله، ببولاق الدكرور، للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، حيث قام الابن بدفنه أسفل السرير بعمل حفرة أسمنتية، حتي يخفى جريمته وفر هاربًا.

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وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، للقبض على المتهم بقتل والده ببولاق الدكرور، بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

بداية الواقعة، تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن الجثة لمسن، قٌتل على يد ابنه، "عامل" وأن المتهم أخفى الجثة عقب ارتكابه الجريمة، وفر هاربا، وتوصلت التحريات الأولية، التى اشرف عليها العقيد محمد الشاذلى، مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن خلافات أسرية وراء ارتكاب الجريمة.

حرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.