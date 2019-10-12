مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. تأجيل متهمي "داعش" وتجديد حبس الأب بعد اغتصاب نجله بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. تأجيل متهمي "داعش" وتجديد حبس الأب بعد اغتصاب نجله بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم السبت خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:



قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس والد الطفل ويدعى "أحمد" في عقده الثالث من عمره، بعدما تعدى على نجله جنسيًا، 15 يوم على ذمة التحقيقات، وكانت الأم تقدمت ببلاغ تتهم فيها زوجها بهتك عرض الطفل.



تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة أثناء مرورها أمام بنك مصر بميدان السبع عمارات، دائرة القسم اشتبه فى سيداتان حال تواجدهم أمام البنك المشار إليه باستيقافهن لاذت إحداهم بالفرار وتمكن من ضبط كلا من "د.ع.ع" 35 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى 3 قضايا أخرهم " سرقة متنوعة "، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة.

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أجلت اليوم السبت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة محاكمة 7 متهمين بإعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، لجلسة 26 اكتوبر الجاري لمشاهدة الاحراز وسماع اقوال الشهود. أجلت اليوم السبت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة محاكمة 7 متهمين بإعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، لجلسة 26 اكتوبر الجاري لمشاهدة الاحراز وسماع اقوال الشهود. ضبط "هكر" بالدقهلية تخصص في سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال القرصنة الإلكترونية والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستخدامها فى عمليات تسوق إلكترونى.



قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل 20 متهما فى اتهامهم مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف، وقررت تجديد حبسهم لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 488 لسنة 2019.



أصدرت اليوم السبت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة النطق بالحكم على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.