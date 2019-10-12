مصر | نشوب حريق بمحول كهرباء بمحيط مطبعة البنك المركزي بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشوب حريق بمحول كهرباء بمحيط مطبعة البنك المركزي بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب حريق بمحول كهرباء، بمحيط مطبعة البنك المركزي، بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من محيط مطبعة البنك المركزي بمنطقة الهرم.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتبين نشوب الحريق بمحول كهرباء خارج مطبعة البنك المركزي، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.