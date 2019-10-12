شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السبت، مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال بارك»، مؤكدًا الالتزام أمام القيادة السياسية بالانتهاء من تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن الحدائق المركزية بالعاصمة الجديدة تتجاوز 10 كم، فيما تتجاوز مساحتها ألف فدان، ما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.

أضاف أنها «حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئي العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جميع المصريين من مختلف شرائح المجتمع».

Advertisements

تابع: «الحدائق المركزية بمشروع (كابيتال بارك) تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً، فالقطاع الأول (CP 01)، بمساحة 375 فداناً، وهو القطاع الذي يحاكى البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة».

أردف قائلًا: «يضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادي الاجتماعي – المنتجع الصحي المتكامل – البحيرات والمطعم)، والقطاع الثاني (CP 02) بمساحة 306 أفدنة».

مضى قائلًا: «يعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالي مساحة أكثر من 60 فداناً».

واختتم: «القطاع الثالث (CP 03) بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية (CBD)، ويضم هذا الجزء حوالي 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادي الرياضي الترفيهي) بإجمالي مساحة أكثر من 50 فداناً».