شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جامعتي عين شمس وكاليفورنيا الجنوبية في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، السبت، مذكرة تفاهم مشترك مع جامعة كاليفورنيا الجنوبية، في إطار الزيارة العلمية لوفد الجامعة للولايات المتحدة الأمريكية.

شملت مذكرة التفاهم تفعيل التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات الطب، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والسياسة المجتمعية، والتخطيط، والتعاون المشترك في مجال إعداد الكوادر العلمية والبحثية من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، فضلًا عن التعاون في مختلف مجالات البحث العلمي والميداني.

تضمنت الزيارة إلقاء رئيس جامعة عين شمس، محاضرة في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، التي تعد أقدم جامعة بحثية في ولاية كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث تأسست عام 1880.