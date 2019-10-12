شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تحذر من عقود العمل الموسمية في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزارة القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في ميلانو الإيطالية، الشباب إلى تحري الدقة عند التفكير في الحصول على عقد موسمي، وضرورة التأكد من بيانات صاحب العمل ومدى قانونية الشركة وعنوانها، من خلال التواصل مع الوزارة أو المستشار العمالي، خشية التعرض لعمليات النصب.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي في ميلانو، أشار فيه المستشار العمالي عزت عمران إلى تلقيه استفسارات كثيرة من شباب يرغب السفر إلى إيطاليا، تحت ما يسمي «العقود الموسمية» التي يتخذها سماسرة التسفير ستاراً للنصب على الشباب.

أوضح الوزير أن «صاحب العمل سواء كان مزارع أو مطاعم سياحية يمكنه استقدام عمالة موسمية للعمل لديه، لمدة تتراوح ما بين 3 و9 أشهر، والعودة مرة أخرى للوطن الأم، وقد رصد المكتب وقابل العديد من العمالة المصرية التي وصلت لإيطاليا عن طريق عقد موسمي بعد دفع مبلغ كبير من المال يتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف يورو، لدخول إيطاليا فقط دون توفير عمل له، ومقيم إقامة غير شرعية ويتعرض لكثير من المشاكل، ومنهم من يتخذها وسيلة للنصب على الشباب».