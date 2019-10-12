شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحظر تصدير الأسلحة لتركيا بسبب عدوانها العسكرى على شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت ألمانيا حظر تصدير الأسلحة لتركيا بسبب عدوانها العسكرى على شمال سوريا، حسبما بثته فضائية إكسترا نيوز.

كانت العديد من الدول الكبرى أدانت العدوان التركى على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

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وفى بيان لها، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركى على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلًا فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية فى شمال سوريا.