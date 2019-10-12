شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل مليار جنيه تهرب ضريبى و47 مليونا غرامات سرقة كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت قوات الشرطة عددًا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (82 متهما) وعثر بحوزتهم على (7) قطع سلاح نارى، عبارة عن (بندقية خرطوش، 6 فرد محلى، 8 طلقات مختلفة الأعيرة)، و(2) قطعة سلاح أبيض، و(13) قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو (4,550 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 350 جراما لمخدر الحشيش– 235 جراما لمخدر الهيروين- 96 قرص مخدر)، وتم تنفيذ (3453) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (1248) قضية متنوعة أخرى.

واستهدفت الحملات الأمنية ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، حيث تم ضبط (804) قطع سلاح نارى.. عبارة عن ( جرينوف - 2 رشاش- 70 بندقية آلية – 143 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 59 طبنجة – 529 فرد محلى الصنع – 1990 طلقة مختلفة الأعيرة – 1538 قطعة سلاح أبيض ).

ولاحقت قوات الشرطة الهاربين من الأحكام، وتم تنفيذ (408699) حكما قضائيا بينها (1610) أحكام جناية، و(142880) حكم حبس، و(207140) حكم غرامة، و(57069) مخالفة، فضلًا عن ضبط (20) تشكيلًا عصابيًا ضموا (60) متهمًا، ارتكبوا (97) حادث سرقة متنوع، وضبط (142) قضية أحداث، وإعادة (12) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (51) حادثا: (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (71) متهمًا، وضبط (247133) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (36964 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (241) قيادة تحت تأثير مخدر، (6274) موقفا عشوائيا، (547) طمس وبدون لوحات معدنية.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادى عدة حملات أمنية ـ خلال أسبوع ـ حيث نجحت شرطة التموين فى ضبط (7256 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (97 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1387 أسطوانة)، وضبط (21) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (325685 لتر)، وضبط (7138) قضية تموينية متنوعة، بمضبوطات وزنت (1949,250 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "436" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "377,578 " طن، وكذا "108" قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "46,426" طن).

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (65616) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (47,282,206) جنيه.

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ونجحت شرطة مكافحة التهرب الضريبى فى ضبط (975) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (130) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (58) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و(38) قضية فى مجال الجمارك، و(6) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و(311) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (122) حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ (310) أحكام قضائية، بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (1,164,735,750) مليار ومائة وأربعة وستون مليون وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون جنيهًا، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وأثمرت جهود مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة عن ضبط (8) قضايا متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى - احتيال مصرفى - كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (11,688,025) أحد عشر مليونًا وستمائة وثمانية وثمانون ألفًا وخمسة وعشرون جنيهًا مصريًا، (53,090) ثلاثة وخمسون ألفًا وتسعون عملات أجنبية مختلفة.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (483) قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر، سلاح أبيض– أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة - اتصالات وبريد – باعة جائلين – قضايا متنوعة) بالإضافة إلى ضبط (2 تشكيل عصابى، ضما (5) متهمين ارتكبوا (2) واقعة "سرقة، نصب"، وتنفيذ (1838) حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت مباحث المصنفات (205) قضايا فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما ضبطت شرطة المسطحات المائية (635) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية (صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة)، (1100) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (674) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (270) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (96) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (1256) لنش وباخرة سياحية.

واقتحمت مكافحة المخدرات عددًا من البؤر الاجرامية، ونجحت فى ضبط (1047) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (1158) متهم، وبحوزتهم 198 كيلو حشيش، و367 كيلو بانجو، و2 كليو أفيون، و15 كيلو هيروين، وكيلو كوكايين و420 جراما من الفودو، و8 كيلو من الاستروكس و(86103) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وأثمرت الجهود الأمنية فى مجال أمن الموانئ عن ضبط (34) قضية تهريب، (163) قضية متنوعة (مخالفات مرورية، دخول الدائرة الجمركية، بندقية ضغط هواء بدون ترخيص، حيازة ذخيرة نارية) وتنفيذ (717) حكما قضائيا متنوعا، فيما نجحت الجهود الأمنية فى مجال الأمن السياحى فى ضبط (2769) قضية ومخالفة فى مجالات (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع أثرية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.