شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة اسم الشركة المنفذة لتطوير ميدان أم كلثوم في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، السبت، إزالة اسم الشركة المنفذة لتطوير ميدان أم كلثوم ووضع اسم أم كلثوم بدلا منها، وذلك استجابة للغضب الشعبى بسبب احتلال اسم الشركة الجهات الأربعة للميدان وتشوية معالمه.

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وتفقد المحافظ الميدان، وشدد على مسؤولي الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من كتابة اسم أم كلثوم على 3 جهات من الميدان، قائلا: «يجب أن يعلو كما علا دائما، وأن يتم تكثيف الإضاءة حول التمثال ليظهر للمواطنين بشكل مناسب.

وقال المحافظ: «الشركة القائمة على تطوير الميدان ستقوم بتطوير ميادين أخرى كنموذج مشرف للمشاركة المجتمعية التي يتميز بها مواطني الدقهلية»، موجها الشكر للقائمين على عملية التطوير.

يذكر أن عددا من محامي الدقهلية أرسلوا إنذارًا على يد محضر إلى محافظة الدقهلية وطالبوا بإزالة اسم الشركة من على الميدان.

ميدان أم كلثوم