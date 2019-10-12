شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بشأن تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، للاتفاق على الشكل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام. تضم اللجنة في عضويتها، وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، كلًا من: وزير قطاع الأعمال العام (مقررًا) والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية وممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية وممثل عن المخابرات العامة وممثل عن الرقابة الإدارية وممثل عن الأمن الوطني. Advertisements للاطلاع على نص القرار 41 تابع ب - تامين

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