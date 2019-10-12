شكرا لقرائتكم خبر عن 100 يوم تأمين صحي شامل.. تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مر 100 يوم على إطلاق التأمين الصحي الشامل منذ انطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو.

شهد المائة يوم الكثير من التحديات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان متمثلة في قيادتها، وإدارة المشروع والطاقم الطبي والإداري بمحافظة بورسعيد.

وقال بيان للوزارة، اليوم، إنه بمرور 100 يوم وصل عدد المُسجلين بالمنظومة إلى 514090 مواطنا من أبناء محافظة بورسعيد وتم فتح 158140 ملف عائلي إلكتروني من خلال 26 وحدة ومركز صحة أسرة منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، بعد أن كانوا 20 وحدة ومركز صحة أسرة في أول يوليو فقط المتاحين للتسجيل وجار العمل على فتح المزيد من الوحدات والمراكز ليصبح في محافظة بورسعيد 35 وحدة ومركز صحة أسرة.

كما تردد على الـ 7 مستشفيات بالمنظومة وهم مستشفى السلام بورسعيد، مستشفى الزهور، مستشفى الرمد التخصصي، مستشفى النساء والولادة، مستشفى النصر التخصصي للأطفال ومستشفى الحياة بورفؤاد 156883 مواطن لتلقي الخدمات من خلال العيادات الخارجية.

وتمكنت المنظومة من إجراء 7224 عملية جراحية منهم 2514 عملية جراحية كبرى ونجحت أيضاً في إجراء عمليات تم إجراؤها لأول مرة في محافظة بورسعيد، وبعضها لأول مرة في إقليم قناة السويس فوصل عدد العمليات الجراحية التي أُجريت لأول مرة في بورسعيد إلى 455 عملية جراحية منها أول عمليتي زراعة قوقعة وأول 4 عمليات قلب مفتوح للأطفال وأول عملية قلب مفتوح للكبار بمستشفى النصر التخصصي، كما قامت مستشفى النصر بالنجاح في إجراء 193 عملية قسطرة قلب وبذلك نجحت في إنهاء قوائم انتظار قسطرة قلب الأطفال وأوشكت على إنهاء قسطرة قلب الكبار.

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وتابع البيان: «نجحت مستشفى الرمد التخصصي أيضا في إجراء جراحات تمت لأول مرة في إقليم القناة وهي 85 جراحة تجميل وإصلاح الحول الجفون، 59 عمليات شبكية وجسم زجاجي و4 عمليات ترقيع وزرع قرنية، كما نجحت مستشفى التضامن في إجراء 29 جراحة أورام ومستشفى الزهور في إجراء 73 عملية تفتيت حصوات والسلام بورسعيد في أول جراحة استئصال غضروف قطني وأول جراحة توصيل قولون بدون دباسة».

كما كان هناك توجه جاد نحو الارتقاء بمستوى العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم تقديم أكثر من 150 برنامج تدريبي للأطقم الطبية وغير الطبية بدءاً من الاستعدادات الأولى لإطلاق المنظومة وخلال التشغيل لها على المهارات اللازمة لتشغيل المنظومة، من قبل وزارة الصحة والسكان وبالشراكة مع مستشفيات التوأمة ومنظمة الصحة العالمية، وإيماناً بأهمية دور طبيب الأسرة تم تقديم برنامج تدريبي مخصص لهم يتم من خلاله السفر إلى إنجلترا للتعرف على دور الرعاية الأولية وطبيب الأسرة في نظام التأمين الصحي الإنجليزي NHS، حيث تم إرسال بعثتين كل بعثة مكونة من 35 طبيب أسرة، وجاري الإعداد للبعثة الثالثة ليكون مجموع أطباء الأسرة الذين تلقوا هذا البرنامج التدريبي 100 طبيب أسرة.

وفي إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية بدأت إجراءات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل فاستعدت لها وحدة التحول الرقمي بالمشروع من خلال دراسة تجارب 8 دول في ميكنة النظم الصحة لإيجاد الآلية المناسبة لتطبيقها في مصر، وتم ميكنة منظومة التسجيل وفتح الملفات العائلية في 26 وحدة ومركز صحة أسرة من خلال تطبيق الكتروني لتسجيل المنتفعين، وتدريب 150 موظف استقبال CMO على استخدام هذا التطبيق واستعداد لميكنة الخدمات المُقدمة في المنظومة، التي بدأت يوم 13 سبتمبر تم تدريب 1200 من مقدمي الخدمة على استخدام النظام الإلكتروني والتابلت، ونجحت إدارة المشروع في ميكنة 7 مستشفيات 26 وحدة ومركز صحة أسرة في 13 يومًا فقط.

حرصاً من وزارة الصحة والسكان على الوصول لجميع مواطني محافظة بورسعيد؛ أطلقت الوزارة حملة توعية موسعة من خلال وحدة التوعية والإعلام بإدارة المشروع من خلال 20 ندوة مجتمعية، ماراثون رياضي وحملات التوعية الميدانية التي شملت جولات أتوبيس وسيارات التأمين الصحي الشامل التي وصلت إلى النوادي، مراكز الشباب، الجوامع، الكنائس، المصالح الحكومية وقرى منطقة الجنوب بمشاركة مجموعة من شباب المتطوعين من أبناء المحافظة، كما تم إطلاق فاعلية «سجل مكانك» التي أتاحت الفرصة للمواطنين للتسجيل أينما كانوا من خلال استلام استمارات التسجيل من فرق التوعية الميدانية، أو خيمة التسجيل المتنقلة التي أُقيمت في منطقة الاستثمار، حي المناخ أمام قصر الثقافة وأمام المعدية عند الممشى السياحي ونجحت الفاعلية في توزيع حوالي 60000 استمارة فتح ملف عائلي وتسجيل 1754 ملفا عائليا.

حصلت منظومة التأمين الصحي الشامل على إشادة العديد من الجهات الدولية منذ بدء تفعيل المنظومة مثل البنك الدولي أثناء زيارة وفد منه لمحافظة بورسعيد لمشاهدة التشغيل التجريبي للمنظومة والوفد النيجيري من المعهد الاستراتيجي للدراسات السياسية والاستراتيجية، كما أشاد تيدروس ادهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال زيارته لمصر بتجربة مصر في تحقيق التغطية الصحية شاملة، وعبّر عن رغبته في حضور حفل الافتتاح الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل وأيضاً شاركت مصر في معرض NHS Expo في انجلترا، وعرضت تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل ضمن 4 دول التي أشاد بها جميع الحضور بالمعرض.

ويستمر قطار التأمين الصحي الشامل، حيث بدأ الاستعداد لتفعيل المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان من خلال بدء التسجيل بـ117 وحدة ومركز صحة أسرة، حيث بدأ التسجيل في الأول من أكتوبر، وتم فتح 29252 ملف عائلي لـ116843 مواطن في أول 10 أيام من التسجيل في الخمس محافظات، وعلى التوازي بدأت أعمال التطوير في 163 وحدة ومركز صحة أسرة في الخمس محافظات وهم وحدات ومراكز المرحلة الأولى لتشغيل المنظومة، كما يتم إعداد 7 مستشفيات في الأقصر، 11 مستشفى في الإسماعيلية، 9 مستشفيات في جنوب سيناء، 6 مستشفيات في السويس و11 مستشفى في أسوان لانضمامهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل.