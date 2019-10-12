شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الـ27 لحدوثه.. 10 معلومات عن زلزال 1992 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم علينا الذكرى السابعة والعشرين على وقوع أحد أكبر الكوارث الطبيعية التى شهدتها مصر، وهو زلزال 1992 المدمر ، والذى كان سبب فى مصرع العشرات وتشرد بسببه المئات جراء الخسائر التى تسبب فيها ذلك الوقت، ويعد الزلزال الأكثر تأثيرا على القاهرة بعد زلزل عام 1847 .
وينشر ”الخليج 365” فى 10 نقاط كافة التفاصيل الخاصة بزلزال 1992 كما يلى:
1- وقع فى يوم 12 أكتوبر عام 1992 فى الساعة الثالثة و 9 دقائق عصرا تقريبا.
2- كان مركزه السطحى بالقرب من دهشور على بعد 35 كيلو مترا (22 ميل) إلى الجنوب الغربى من القاهرة.
3- استمر الزلزال لمدة 30 ثانية تقريبا.
4- أصاب معظم بيوت شمال مصر القديمة منها بتصدعات وبعضها تهدم.
5- بلغت قوة الزلزال 5.8 درجة على مقياس ريختر ولكنه كان مدمرا بشكل غير عادي بالنسبة لقوته.
6- تسبب في وفاة 545 شخصا وإصابة 6512 آخرين وشرد حوالي 50000 شخص.
7- شهدت مصر عدة توابع لهذا الزلزال استمرت على مدار الأربعة أيام التالية.
8- هذا الزلزال هو الأكثر تدميرا من حيث الزلازل التي أثرت فى القاهرة منذ عام 1847.
9- أدى الزلزال لتدمير 350 مبنى بالكامل وإلحاق أضرار بالغة بـ9000 مبان أخرى.
10- أصيب 216 مسجد و350 مدرسة بأضرار بالغة جراء الزلزال.
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