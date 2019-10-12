شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنظم دورة لتأهيل المدربين على رفع الوعى البيئى لدى طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مشروع بناء القدرات "المرحلة الثالثة "، التابع لوزارة البيئة، دورة تدريبية لعدد من المدربين بعنوان:"الاتفاقيات الدولية :الهدف والرسالة"، ضمن التعاون بين وزارتى البيئة والتربية والتعليم، لرفع الوعى البيئى لدى أفراد المجتمع المصرى خاصة رفع مستوى الوعى بين طلاب المدارس لتعديل السلوكيات تجاه التعامل مع الموارد الطبيعية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدورة تأتى فى إطار تحقيق الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية المرتبطة بالاتفاقيات البيئية وتسعى إلى بناء كوادر ملمة بكافة المفاهيم والقضايا البيئية الدولية والقومية وانعكاساتها على حياة البشر وتدريبهم على الرسائل التى يجب توجيهها لطلبة المدارس لبناء شخصية ذات إدراك ووعى بما حولها من موارد طبيعية قومية ونظم ترشيد الاستهلاك لتلك الموارد بما يضمن استدامتها.

Advertisements

وتم خلال التدريب التعريف بالتنوع البيولوجى فى مصر وتأثير كل من التغيرات المناخية وظاهرة التصحر على هذا التنوع ومدى تأثيره على أنشطة الإنسان فى الزراعة والصناعة والسياحة والصيد والإنتاج الحيوانى والتوسع العمراني.

وتناولت الدورة التى شارك فيها حوالى 13 مدربًا، أسباب واثار التغيرات المناخية وتم تزويد المتدربين بالمواد العلمية المساعدة والأفلام التعليمية تتناسب مع مستوى فهم الطلاب.

وفى نهاية التدريب تم استعراض الأنشطة المقترح تنفيذها من خلال المتدربين بعدد من المدارس الحكومية والتى سيتم متابعتها من خلال مراحل المشروع فى إطار تحقيق أهداف المشروع بتعزيز مشاركة المجتمع فى تحقيق الأهداف البيئية.