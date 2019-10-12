شكرا لقرائتكم خبر عن "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".. حملة توعوية لمنظمة خريجى الأزهر بإندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بإندونيسيا حملة توعوية بعنوان "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، تضمنت عدد من الدروس والمحاضرات بمختلف مساجد إندونيسيا، بدأها الدكتور مخلص حنفى أمين عام فرع المنظمة بإندونيسيا من مسجد الاستقلال بالعاصمة جاكرتا خلال المحاضرة الأسبوعية له بعد صلاة الجمعة مباشرة.

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وتضمنت المحاضرة تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تؤكد على أن الإسلام دين رحمة للجميع ولم يكن الإسلام يدعو يوما للعنف والإرهاب والتشدد.

وأكد على أهمية التعايش السلمى مع أصحاب الديانات الأخرى كما حثنا رسول الله صل الله عليه وسلم وقامت إدارة المسجد بطباعة ملخص المحاضرة وتوزيعها على المصلين.