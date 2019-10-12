شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة القاهرة تجرى تجارب ميدانية لاستقبال موسم الإمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تجربة ميدانية بنفق تقاطع عبد الحميد بدوى مع جوزيف تيتو المواجه للكلية الحربية والتي تقوم بها شركة الصرف الصحي بالقاهرة للتأكد من سلامة بالوعات الإمطار وقدرتها على تصريف المياه وعملها بكفاءة، وذلك في إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال موسم الإمطار .

حيث قامت الشركة بغمر كافة إنفاق القاهرة بالمياه والبالغ عددها 25 نفق لاختبارها ومعرفة قدرة البالوعات على تصريفها وكذلك عمل الشفاطات داخل الإنفاق المجهزة بذلك .

وأكد المحافظ أن القاهرة مستعدة منذ أكثر من شهر بمراجعة جميع بالوعات صرف الإمطار بالقاهرة من خلال أطقم عمل من هيئة النظافة وشركة الصرف الصحي وأجهزة الأحياء كل في نطاقه والتأكد من عدم وجود بالوعات أسفل الرصيف أو وجود إي تلفيات بها وتطهيرها والتأكد من عملها بكفاءة كذلك تم توزيع أكثر من 80 شفاط بالقرب من أماكن تجمعات مياه الإمطار بها والمعلومة لدينا لسرعة تحرك الشفاط أو النافوري إليها ومحدد كل وحدة باسم السائق الشارع والطقم المعاون له ومكان تواجده .

رافق المحافظ في جولته المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و المهندس عادل زكى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي و المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة وإبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية .